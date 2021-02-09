موزمبيق تعلن وفاة رئيس هيئة الأركان بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان لها، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن موسى الذى تولى رئاسة الأركان قبل نحو شهر من الآن، توفى فى المستشفى الذى يتلقى فيه العلاج بالعاصمة مابوتو.

وكانت وزارة الصحة الموزمبيقية قد أعلنت وفاة 465 شخصًا وإصابة 44.912 شخصًا آخر، منذ ظهور وباء كورونا العام الماضى داخل البلاد.