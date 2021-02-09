انتشار لقوات حلف شمال الأطلسى بعد تحرك روسى فى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وجاء على لسان ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الأوكرانى، دينيس شميغال، فى بروكسل بحسب "سبوتنيك": "نلاحظ تعزيز قدرات روسيا فى البحر الأسود بعد الضم غير الشرعى لشبه جزيرة القرم".

كما قال: حلف الناتو يعزز وجوده فى البحر الأسود، فى الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، كانت 3 سفن تابعة للبحرية الأمريكية تتواجد فى البحر الأسود، وجرت مناورات مع البحرية الأوكرانية، وبهذا الشكل، عزز الناتو وجوده فى المنطقة، ويولى أهمية استراتيجية لهذه المنطقة.

وفى 1 فبراير الجارى، نفذت فرقاطة "الأميرال ماكاروف" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسى، بالتعاون مع أطقم منظومات صواريخ "باستيون" الساحلية المضادة للسفن تدريبات على تدمير سفينة معادية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أسطول البحر الأسود تابع المدمرة "بورتر" الأمريكية منذ دخولها مياه البحر الأسود يوم 28 يناير، حيث انضمت إلى مدمرة أمريكية أخرى "دونالد كوك" الموجودة هناك.

من جانبه أوضح حلف الناتو أن خطواته هذه تأتى على خلفية "الحشد العسكرى الروسى المستمر فى المنطقة"، ووفقا لستولتنبرغ، فإن حديثه يدور بشكل خاص عن تعزيز الأسطول الروسى.