مجلس الشيوخ الأمريكى يبدأ محاكمة ترامب

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بانطلاق المحاكمة الثانية لعزل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى مجلس الشيوخ.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بانطلاق المحاكمة الثانية لعزل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى مجلس الشيوخ. ويصوت أعضاء المجلس على القواعد التى وافقت عليها القيادة لتنظيم المحاكمة.

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