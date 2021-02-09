المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: ملف سد النهضة متشابك.. وإدارة بايدن تأخذ...

قال كريستيان جيمس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن قضية "سد النهضة" متشابكة، والولايات المتحدة سوف تجدد مساعيها الدبلوماسية لحل هذه الأزمة فى الفترة المقبلة، مشددا بالقول: "إدارة الرئيس بايدن تراجع الموقف الأمريكى بشأن سد النهضة، ولن تستبق الأحداث وليس هناك أى شئ تعلن عنه حاليا".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذى يذاع عبر قناة صدى البلد، من تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ قضية "سد النهضة" بجدية، للوصول إلى حل فى النهاية.
وعن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قال كريستيان جيمس، إن الدولة المصرية تواجه الكثير من التهديدات الإرهابية، وهناك تعاون بين واشنطن والقاهرة لمكافحة التهديدات الإرهابية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتمتع بعلاقات ثنائية وقوية مع مصر وتعاون على جميع المستويات، ليس فقط على المستوى الدبلوماسى، وإنما التجارى والثقافى والعديد من المجالات الأخرى، وسوف يستمر هذا التعاون مستقبلا.
وأردف: "هناك شراكة قوية جدا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يخص مكافحة الإرهاب وعلى جميع المستويات والروابط الوثيقة".
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