خليفة بن زايد يهنئ الشعب الإماراتى والأمة العربية بنجاح مسبار الأمل

جدة - نرمين السيد - هنأ رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الشعب الإماراتى والمقيمين والأمة العربية بنجاح مسبار الأمل فى الوصول إلى مداره بكوكب المريخ، مشيدا بالجهد الاستثنائى لأبناء الإمارات الذين حققوا طموحات أجيال من العرب ظل يراودها أمل وضع قدم راسخة فى سباق الفضاء الذى ظل حكرا على عدد محدود من الدول.





وقال الشيخ خليفة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام): "هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا المثابرة على مشروع ظهرت فكرته أواخر عام 2013 على يد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الذى تابعه لحظة بلحظة حتى وصوله إلى وجهته بسلام".

من جانبه، أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن هذا الإنجاز التاريخى بوصول مسبار الأمل إلى المريخ هو أعظم احتفال بالذكرى الخمسين لقيام اتحاد الإمارات، ويؤسس لانطلاقتها الجديدة فى الخمسين عاما المقبلة، مضيفا: "سنواصل تحقيق الإنجازات وسنبنى عليها إنجازات أكبر وأعظم".

وقال بن راشد ": نهدى إنجاز المريخ إلى شعب الإمارات وإلى الشعوب العربية"، مؤكدا أن هذا الحدث يثبت أن العرب قادرون على استعادة مكانتهم العلمية، وإحياء أمجاد الأسلاف الذين أنارت حضارتهم ومعارفهم ظلمات العالم.

بدوره، قال ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن نجاح مسبار الأمل فى الوصول إلى مداره حول المريخ يمثل إنجازا عربيا وإسلاميا، مؤكدا أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ يمهد لـ 50 عاما جديدة من النهضة العلمية المستدامة فى دولة الإمارات.

وأعرب عن اعتزازه بهذا الإنجاز الإماراتى والعربى التاريخى الذى قادته الكوادر الوطنية من العلماء والمهندسين الإماراتيين.

وكانت الإمارات قد أعلنت، فى وقت سابق من اليوم، عن نجاح مسبار الأمل الإماراتى فى الوصول إلى مداره بكوكب المريخ، لتصبح أول دولة عربية تصل إلى المريخ، وخامس دولة فى العالم تحقق هذا الإنجاز.

وقطع مسبار الأمل مسافة 493.5 مليون كيلومتر للوصول إلى الكوكب الأحمر قبل أن يتخذ فى المرحلة العلمية مداراً بيضاوياً حول المريخ على ارتفاع يتراوح بين 20.000 إلى 43.000 كيلومتر، يستغرق فيه المسبار 55 ساعة لإتمام دورة كاملة حول المريخ.

ويُعد المدار الذى اختاره فريق الإمارات لاستكشاف المريخ مبتكرا للغاية وفريدا من نوعه وسيسمح لمسبار الأمل بإمداد المجتمع العلمى بأول صورة متكاملة عن الغلاف الجوى لكوكب المريخ وطقسه على مدار 24 ساعة فى اليوم وطيلة أيام الأسبوع.