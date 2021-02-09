مقتل ثلاثة عمال فى هجوم مسلح جنوب غرب باكستان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مصادر أمنية محلية، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن عناصر مجهولة داهمت موقعاً للعمال فى المنطقة وأطلقت النار عليهم بشكل عشوائى ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة رابع بجروح. وأضافت، أن قوات الأمن وفرق الإغاثة هرعت إلى الموقع، وجرى نقل الضحايا إلى المستشفى، وشنت قوات الأمن حملة تمشيط فى المنطقة للبحث عن الجناة، ولم تعلن على الفور أى جهة المسؤولية.

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