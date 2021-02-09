مفوض الأنروا يدعو لإدراج لاجئى فلسطين فى حملات التطعيم

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": "إننى أعول على المجتمع الدولى لضمان توفر اللقاحات للاجئين فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك لاجئى فلسطين".

وأضاف لازارينى: "هذه الجائحة القاتلة لا تعرف الحدود ولا تفرق بين الغنى والفقير، أو بين اللاجئ وغير اللاجئ، الطريقة الوحيدة التى سنقوم بها بهزيمة الفيروس هى من خلال الجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف المسؤولة دونما تمييز".

كما أشار البيان إلى أن مفوض أونروا تلقى اليوم الجرعة الأولى من لقاحى كورونا فى رام الله، من خلال وزارة الصحة الفلسطينية، حيث شجع لازارينى الموظفين فى أونروا لتلقى اللقاح الذى وصفه بأنه الأداة الأكثر فعالية لمنع انتشار الفيروس وتقليل آثاره الصحية.

وأكد لازارينى، أن أونروا تتعاون مع السلطات الصحية المحلية فى العمل على رفع الوعى بسلامة ومدى توفر اللقاحات، إضافة إلى تقديم مساعدات أخرى حال الحاجة لها.