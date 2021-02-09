اللي يتلسع من ترامب.. الديمقراطيون يطالبون بتقليص سلطات الرئيس بهذا الشأن

يضغط أعضاء الكونجرس الديمقراطيون للحد من سلطة العفو الرئاسي، ودعا الخبراء إلى إعطاء وجهات نظر تاريخية وقانونية حول مثل هذا الإجراء، حيث اقترح أحد المؤرخين، أنه "يجب علينا أن نجعل من الصعب استخدام أو تعليق عفو للتغطية على جريمة من قبل الرئيس أو أصدقائه".

وبحسب "فوكس نيوز"، قال المؤرخ والأستاذ بجامعة نيويورك تيموثي نفتالي "على الرغم من أنني لست هنا كمؤيد لأي حل معين، إلا أن تاريخ العفو الرئاسي المثير للجدل يوحي لي بأنه يجب علينا أن نجعل من الصعب استخدام أو التعلق بالعفو للتغطية على جريمة من قبل الرئيس أو أصدقائه أو شركائه، ويجب علينا إزالة الإغراء لمكافأة الحلفاء السياسيين، خاصة في نهاية المدة عندما تكون العقوبات العامة في أضعف حالاتها، وأن علينا أيضًا القضاء على إغراء العفو عن الذات. المشرعين خلال جلسة استماع الثلاثاء".

وأعاد النائب ستيف كوهين، ديمقراطي من تينيسي، تقديم تعديل دستوري في يناير من شأنه أن يحد من قدرة الرئيس على العفو عن نفسه وعن أسرته ومسؤوليه. كوهين هو رئيس اللجنة القضائية الفرعية في مجلس النواب بشأن الدستور والحقوق المدنية والحريات المدنية، والتي عقدت جلسة الثلاثاء بشأن سلطة الرأفة الرئاسية.

ربط كوهين دفعه من أجل الحد من سلطة العفو بالرئيس السابق دونالد ترامب، مدعيا أن ترامب "قام بحماية نفسه دون خجل وفاسد من عواقب سوء سلوكه وسلوك الآخرين".

وقال كوهين في بيان إن "هذا التعديل الدستوري سيحد من سلطة الرئيس في منح العفو أو الرأفة لنفسه أو لأسرته أو مسؤولي إدارته أو مستشاريه في حملته الانتخابية"، كما أنه سيمنع العفو عن السلوك المنفذ لمنفعة شخصية مباشرة وهامة للرئيس أو أسرة الرئيس أو مسؤولي الإدارة، وعن الجرائم المرتكبة بالتعاون مع الرئيس. أخيرًا، يضمن عدم صلاحية العفو الصادر بغرض الفساد.