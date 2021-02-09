الصحة العالمية: لم يتم التعرف على المصدر الأصلي لكورونا

■ 17 وفاة و 3310 إصابات جديدة فـي الإمارات

■ مصر تعلن تخطي ذروة الموجة الثانية

■ إيران تعلن انطلاق حملة التطعيم بلقاح «سبوتنيك»

■ الكونجرس الأميركي يعلن أول وفاة بكورونا بين أعضائه

■ انتشار للسلالة البرازيلية فـي الأرجنتين

■ عشرات الإصابات فـي متجر ألماني

جنيف ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي أمس إنه لم يتم التعرف على المصدر الأصلي لفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” بعد أن أمضت بعثتها 4 أسابيع في المدينة للتحقيق في أصل الفيروس. ووفقًا لخبير اللجنة الوطنية للصحة بالصين : فيروس كورونا المستجد ربما كان ينتشر في مناطق أخرى قبل رصده في مدينة ووهان في أواخر عام 2019. وأضاف ليانج وان يان خلال إفادة صحفية، في ختام زيارة فريق تقوده منظمة الصحة العالمية لووهان استمرت شهرا، أن الفيروس لم يكن ينتشر بصورة كبيرة في المدينة قبل أواخر 2019، مضيفا أنه تم استبعاد الخفافيش من كونها مصدرا للفيروس. ويوضح يان أنه “خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، أجرينا مراجعة لبيانات المراقبة حول الوفيات في مدينة ووهان وبقية مقاطعة هوبي، ولم ينتج عن ذلك سوى القليل من الأدلة على التقلبات الكبيرة غير المتوقعة في معدل الوفيات”، لا يوجد مؤشر على انتقال الفيروس بين سكان مدينة ووهان في الفترة التي سبقت ديسمبر 2019”. من جهته صرّح بيتر بن إمبرك رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان أنّ احتمال تسرّب فيروس كورونا من مختبر مستبعد للغاية، وأضاف أن تلك الفرضية “تتطلب مزيدًا من الأبحاث المحددة”. وذكر بن إمبرك إن التحقيق كشف عن معلومات جديدة لكنه لم يغير كثيرا التصورات الموجودة بالفعل عن تفشي المرض. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا حول العالم 107 ملايين و 77 ألفا و 257 حالة.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 17 حالة وفاة و 3310 إصابات جديدة بالفيروس. الى ذلك، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية أن بلاده تخطت بالفعل فترة الذروة في معدلات الإصابة بالفيروس في الموجة الثانية منه”. وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا 48 وفاة.

دوليا، انطلقت في إيران حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بلقاح “سبوتنيك 5” الروسي. وانطلقت الحملة بحضور وزير الصحة والتعليم الطبي سعيد نمكي في مستشفي الإمام الخميني في العاصمة طهران. وكان نجل وزير الصحة أول من تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا. في أميركا توفي عضو مجلس النواب الأميركي الجمهوري رون رايت الذي يمثل ولاية تكساس عن عمر يناهز 67 عاما، وذلك حسبما أعلن مكتبه في الكونجرس قائلا إنه تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بمرض “كوفيد 19”. من جهته قال وزير الصحة في الأرجنتين جينيس جونزاليس إنه تم العثور على السلالة البرازيلية المتحورة من الفيروس بعد أن انتقلت من البرازيل إلى الأرجنتين. وكتب الوزير الأرجنتيني على “تويتر”:”في الآونة الأخيرة، تم العثور على متحور من منطقة الأمازون “المتحوّر بي.1” في عينتين ومتغير من ريو دي جانيرو “المتحوّر بي.2” في مسافرين آخرين. وجميعهم قادمون من البرازيل”. وكانت السلطات الصحية في مدينة تورونتو الكندية أعلنت رصد أول إصابة بالنسخة البرازيلية المتحّورة من الفيروس. وقالت السلطات في بيان إن “المتحوّر بي.1” من فيروس كورونا اكتُشف لدى أحد سكان تورنتو الذي كان سافر في الآونة الأخيرة إلى البرازيل. إلى ذلك، أكد مكتب الصحة في مدينة شتوتجارت الألمانية أن نتائج اختبار الكشف عن كورونا لنحو 40 عاملا من سلسلة متاجر فورت للمعدات جاءت إيجابية، بدورها سجلت فرنسا 4317 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد19 في حين استمر اتجاه إحصاء الحالات مطردا لكن أعداد متلقي العلاج في المستشفيات زادت لليوم الثاني على التوالي. في إسبانيا أعلنت الحكومة تمديد القيود على حدودها مع البرتغال. فيما مددت هولندا حظر التجول الليلي حتى الشهر المقبل.