جرحى بإطلاق نار داخل عيادة بولاية مينيسوتا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأضاف هولر، بحسب "سكاى نيوز"، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة وتم نقلهم جوا، ووصف الحادث بأنه إطلاق نار، وقال إنه لم تكن هناك قنابل فى مكان الحادث، مؤكدا احتجاز السلطات مشتبها به.

وقالت كيلى بريستيدج، مديرة مكتب قسم، لوكالة أسوشيتد برس، إن شخصا واحدا تم اعتقاله، لكنها لا تعرف ما إذا كان هو مطلق النار.

وصرح رئيس الشرطة، بات بودك، لمحطة "كيه إس تى بى" المحلية، بأن إطلاق النار وقع داخل حرم عيادة "ألينا"، وأكد احتواء الموقف قبل وقت قصير من الظهر، ولم يكن هناك أى تهديد آخر على سلامة الجمهور.

وقد تم إرسال أفراد من شرطة بوفالو وشرطة مقاطعة رايت، إضافة إلى فرق تدخل محلية، إلى عيادة ألينا الطبية، حوالى الساعة 11 صباحا، بعد تقارير عن إطلاق نار.

وأعلنت السلطات الفدرالية على تويتر، أن عملاء من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية، فى طريقهم إلى مكان الحادث، بعد تقارير عن إطلاق نار.

وقال أحد موظفى العيادة لوسائل إعلام محلية، إن ما جرى كان حادث إطلاق نار جماعى.