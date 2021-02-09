سوريا: صواريخ مجهولة تستهدف حراقات النفط فى مناطق الفصائل التركية

جدة - نرمين السيد - استهدفت صواريخ مجهولة حراقات تكرير النفط فى منطقة ترحين بريف حلب الشمالى، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى وقوع جرحى، إضافة إلى اندلاع حرائق فى المنطقة، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.





ووفقاً للمرصد، استهدفت الأكاديمية العسكرية فى حلب، منطقة الحراقات بعدة صواريخ، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن القوات الروسية أطلقت تلك الصواريخ من قاعدة حميميم العسكرية.

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