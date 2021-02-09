البحرين تعلق الصلوات فى المساجد لمدة أسبوعين

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية تعليق كل الصلوات والمناسبات الدينية فى الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، كما يستمر نقل خطبة الجمعة فى مركز أحمد الفاتح الإسلامى بعدد محدود من المصلين عبر أجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة.





وأوضحت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن القرار جاء استنادًا إلى الآراء الشرعية التى صدرت عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بشأن أداء العبادات فى زمن انتشار جائحة كورونا "كوفيد-19"، وبناءً على توصيات الفريق الوطنى الطبى للتصدى للفيروس لحماية المصلين وكبار السن مع الازدياد الملحوظ فى أعداد الإصابة بالفيروس. وأشارت الوزارة إلى أنه بحسب المعطيات سيتم بشكل دورى مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، سائلة المولى العلى القدير أن يحفظ بلاد المسلمين والعالم أجمع من الأوبئة، وأن يمّن بالشفاء والعافية على المصابين به.

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