واشنطن: ننتظر تقرير منظمة الصحة العالمية بخصوص منشأ كورونا

وقال متحدث الخارجية الأمريكية، نيد برايس، فى مؤتمر صحفى بحسب "سبوتنيك": إننا لن نخلص إلى استنتاجات قد تكون مدفوعة بأى شىء غير العلم، ونتطلع لرؤية تقرير الصحة العالمية التى تقود التحقيق، وسنرى أين ستقودنا تلك البيانات".
وأجاب المتحدث حول ما إذا كان ينبغى توسيع التحقيقات لتشمل مصادر أخرى محتملة لنشأة الفيروس، قال برايس: "نحن نتحدث هنا عن منشأ فيروس "كورونا" ولا يمكن لشخص عقلانى أن يقول بنشأة الفيروس فى مكان آخر غير الصين".
وفى الأسبوع الماضى، تفقد خبراء منظمة الصحة العالمية، مختبر ووهان الصينى، الذى تكهن بعض مسؤولى إدارة ترامب، بأنه قد يكون مصدر فيروس كورونا.
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