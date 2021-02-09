مسئول فلسطيني: حوار القاهرة ارتكز على حماية مصالحنا وحقوقنا

وأضاف الرجوب في حديث صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحوار ارتكز على مسألتين الأولى حماية مصالحنا وحقوقنا وتطلعاتنا، والثانية بناء آليات لتساعدنا على تحقيق أهدافنا وأحلامنا في العيش بدولتنا المستقلة، وهذا لن يتحقق دون الوحدة الوطنية التي سترتكز على برنامج سياسي ونضالي وآليات لتفعيل العامل الإقليمي والدولي وبناء وحدة ديمقراطية تحاصر الاحتلال ويقبل بها المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن ما تحقق وهو خطوة أولى تجاه سلسلة من خطوات الحوار الذي اقتصر اليوم على موضوع المنظمة ودورها ومكانها، وإنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات، مؤكدا أن الجميع أحرار وقادرون على البدء بحملتنا الانتخابية في ظل سيادة القانون واحترام الآخر.
وقال الرجوب، "نحن كفتحاويين نتمسك بحقنا في قيادة المرحلة بالانتخابات القادمة وفق منظومة أخلاقية قيمية إنسانية ووفق إرثنا العظيم الذي تركه شهداؤنا وأسرانا"، مؤكدا أن الحركة ستبقى وفية لكل فلسطيني شكل حالة وأسطورة بصموده ومقاومته، ونحن متمسكون بأن وطنا سنعيش فيه بكل مكوناته وشرائحه السياسية أحرار في ظل حالة البيئة الإيجابية التي توفر أسباب الصمود والبقاء.
وأمل من مركزية فتح أن تقوم خلال الأيام القادمة بتشكيل وفد للبدء في حوار لبناء ائتلافات وطنية لتشكيل جبهة وطنية عريضة وفق برنامجنا وهو برنامج الدولة.
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