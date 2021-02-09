نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلامي صيني: 30 مليون شخص حصلوا على اللقاح في الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نادر رونغ هوان، الاعلامي الصيني، إن حديث ترمب ليس صحيح والان إدارة الحكومة الأمريكية الجديدة عادوا إلى صوابهم، وأن عودة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية خير دليل على أن حديث ترمب خطأ

وأضاف الإعلامي، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن 30 مليون شخص داخل الصين حصلوا على اللقاح الصيني، لافتًا إلى أن عملية التطعيم تجري بشكل مستمر.

وأوضح أنه يمكن لكل شخص تقديم طلب للحصول على اللقاح، ولكن الذين يأخذون اللقاح هما الأشخاص الذين لديهم نسبة الخطر الأكبر.