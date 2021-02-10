استعلام عن حساب المواطن الدفعة 39 برقم الهوية وشروط الاهلية لصرف دعم فبراير 2021

بسهولة أون لاين يتمكن كافة المستحقين من دعم حساب المواطن من اتباع خطوات استعلام عن حساب المواطن الدفعة 39، فمن الجدير بالذكر أنه يزداد البحث على المحرك جوجل في السعودية مع بداية كل شهر ميلادي عن موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن لكل الأسماء المستحقة لهذا الدعم، وقد تم الإعلان سابقا عن موعد محدد لصرف الدفعات الشهرية من هذا البرنامج في العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال أن يكون هذا اليوم عطلة رسمية يتم تحديد اليوم السابق له أو التالي له لصرف المبالغ المستحقة علي أن يكون ذلك معلم مسبقا، اليكم في السياق التالي نلقي الضوء على موعد ايداع الدفعة 39 من برنامج حساب المواطن وكيفية استعلام عن حساب المواطن 1442.

ايداع الدفعة 39 حساب المواطن

من المقرر أن يتم غدا الاربعاء الموافق العاشر من شهر فبراير 2021 إيداع المبالغ المستحقة من برنامج حساب المواطن في حساب المستحقين.

والجدير بالذكر أن حساب المواطن من أهم الأنظمة في المملكة العربية السعودية ولا التي كان الهدف منها هو تقديم الدعم لكل الفئات المستحقة وخاصة محدودي الدخل والطبقات الفقيرة التي تواجه صعوبة في توفير متطلبات الحياة الأساسية، وقد هدفت الحكومة من ذلك البرنامج توفير حياة كريمة لكل مواطن سعودي خاصه بعض الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها، والتي نتج عنها ارتفاع بعض أسعار السلع الرئيسية.

شروط الاستحقاق من حساب المواطن

وحرصا من القائمين على برنامج حساب المواطن يتم مراجعة وتحديث بيانات المستحقين بصفة مستمرة، لضمان أحقية كل متقدم سيرا على نهج العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، وبناءً عليه وضع البرنامج عدد من الشروط والضوابط لابد من توفرها في المتقدمين، وهي:

أن يكون المستحق سعودي الجنسية.

ألا يقل عمره عن 35 عاما.

الأرملة والمطلقة ممكن تعول أطفال.

من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يتم الدخول إلى رابط موقع حساب المواطن الرسمي.

أكتب رقم الهوية للمستحق من الدعم.

أكتب اسم المستحق للأهلية من معاش حساب المواطن.

انقر على استعلام عن حساب المواطن وانتظر للحصول على النتائج.

استعلام عن حساب المواطن 39