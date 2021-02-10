طرق مختلفة لتخفيف قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية وترشيد الاستهلاك

في الفترة الأخيرة اشتكى الكثير من المواطنين على ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء المستهلكة، ولذلك دفع العديد من تقديم الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر موجهة إلى وزارة الكهرباء، للتأكد من صحة الفواتير.

ومن المعلومات الهامة التي لم يتم انتشارها أن وجود المروحة بجوار المكيف يساعد الجهاز على توزيع الهواء بجميع الأجزاء في الغرفة، وهذا لا يحتاج لاستخدام كهرباء كثير، وهذا يعد من الخطوات التي يمكن اتباعها لتقليل استهلاك الكهرباء.

طرق مختلفة لتخفيف قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية :

1. الإضاءة الليد :

الإضاءة الليد توفر كم كبير جدا من الطاقة الكهربائية المستهلكة في نظم الإضاءة التقليدية، التي تكون سبباً في ارتفاع فاتورة الكهرباء المستهلكة، وبهذا لا يشتكي أحد من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.

2. الميكروويف والمكواة والكاتيل :

الأجهزة الكهربائية التي تم ذكرها تعد من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكًا للطاقة، والتي تضر بالشبكة القومية للكهرباء، بشكل كبير للغاية بسبب الاستهلاك القومي لها من الطاقة، ولذلك تقوم وزارة الكهرباء بتقديم النصائح للمواطنين بعدم الإفراط في الاعتماد على هذه الأجهزة الكهربائية، ويجب إلتزام باستخدام الأجهزة الكهربائية الأقل استهلاك الكهرباء.

3. تقليل الاعتماد على أجهزة التكييف :

أجهزة المكيفات الكهربائية تعد من الأجهزة التي تقدم باستهلاك الكهرباء، وهذا يعد نتيجة الاستخدام الخاطئ لها، ولكن المواطنين يستخدمه بطريقة غير صحيحة، وأن أغلبية المستهلكين يعتقدون أن ضبطه الخاطئ لها،

ولكن المعلومة الأصح هي أن الدرجة الأنسب للمكيف هي 20٪ التي تجعل كمبروسر الهواء مباشرة ويفصل تلقائياً كل فترة من الزمن.

4. سخان المياه :

سخان المياه (كاتيل) يستخدم الكهرباء استهلاك كثير جداََ، والاعتقاد الخاطئ بين الأشخاص أن وضع فيشة السخان فى الكهرباء لا يجعل الجهاز يستهلك كهرباء، ولكن هذا مفهوم خطأ في الحقيقة لأن هذا الجهاز يستهلك الكثير من الكهرباء بعد أن تبرد المياه، ثم يقوم بتسخينها مرة أخرى.

لذلك من الأفضل لا تترك الفيشة فى الكهرباء باستمرار ويجب وضع الفيشة قبل ربع ساعة من الاستخدام، وفصلها بعد الانتهاء مباشرة.

6. الإضاءة الطبيعية :

يجب عند تصميم المبنى الجديد أن يؤخذ في الاعتبار تصميمه بطريقة صحيحة لكي يسمح بدخول الضوء من خلال المنافذ المختلفة على مدار النهار، وهذا يعد من خطوات تخفيف استخدام الكهرباء.

7. الكابلات المغناطيسي :

يجب على المواطن المستفيدين استبدال الكابح المغناطيسي اللمبات الفينوس الكابلات إلكتروني، لكي يتم بنسبة 20:إلى 30٪ من استهلاك الكهرباء بالمقارنة بالكابح المغناطيسي، وهذا يعد من خطوات تخفيف استخدام الكهرباء.

طرق دفع فاتورة الكهرباء 2020 م :

يمكن الدفع عن طريق شركات المحمول. ويمكن من خلال مكاتب البريد المصري أيضا. ويمكن أيضا عبر 12 محفظة بنكية تتيح خدمة دفع فواتير الكهرباء المستهلكة. ومن خلال منافذ التحصيل الالكترونية (ممكن، تمام، سداد، مصاري، فوري أمان، ضمان).

حيث أن تثبيت الترموستات الذكية القابلة للبرمجة أن Energy Star برنامج بديره وكالة حماية البيئة الأمريكية، وزارة الطاقة الأمريكية، وهذا يعزز كفاءة الطاقة الكهربائية، وفي هذه الحالة يمكن على جميع المواطنين المستفيدين توفير أكبر نسبة من تكاليف الطاقة الكهربائية اذا تم استخدام تثبيت ترموستات الذكية القابلة للترجمة، وهذه هي الترموستات الذكية.