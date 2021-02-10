سعر ومواصفات Xiaomi Redmi 9T الجديد ومميزاته وعيوبه

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Xiaomi Redmi 9T وذلك بعد الإعلان عن هاتفها Xiaomi Poco M3، وتتميز هواتف شاومي بجودتها العالية وإمكانياتها الفائقة وسعرها المناسب لجميع فئات المستهلكين، ويأتي الجوال الجديد بمعالج من شركة كوالكم من نوع Sanpdragon 662 وهو نفس معالج جوال Xiaomi Poco M3 ونفس قدرة البطارية، ولكن يأتي الموبايل بكاميرا خلفية إضافية تستخدم في التصوير الواسع مع وجود تغيير في التصميم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر شاومي ريدمي 9 تي.

مواصفات Xiaomi Redmi 9T

يحتوي جوال شاومي ريدمي 9 تي على العديد من المواصفات والإمكانيات الرائعة وهى كما يأتي:-

لا تدعم النسخة المصرية من الجوال خاصية الـ NFC. يدعم الجوال تشغيل الراديو FM. الجوال يدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو SIM. الموبايل يطرد قطرات الماء الخفيفة. يدعم جوال شاومي ريدمي 9 تي تشغيل شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع. تبلغ أبعاد الجوال 162.3*77.3*9.6 ملم، ووزنه يبلغ 198 جرام. يأتي الموبايل مصنوع من البلاستيك بالكامل بالإطار والظهر وهو المعتاد من شركة شاومي، في هذا النوع من الهواتف ذات الفئة السعرية المتوسطة. يأتي الجوال بأكثر من إصدار من حيث حجم ذاكرة الهاتف الداخلية الصلبة والذاكرة العشوائية، الإصدار الأول يأتي بذاكرة داخلية سعتها 64 جيجابايت، من نوع UFS 2.1، وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت، وهى من نوع LPDDR4X، والإصدار الثاني يأتي بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1، وعشوائية سعتها 4 جيجابايت، وهذه الذاكرة من نوع LPDDR4X. يدعم جوال شاومي الجديد تركيب كارت ميموري حتى 512 جيجابايت لتوسيع الذاكرة الداخلية للهاتف. يأتي الموبايل بمعالج من شركة كوالكم نوعه Snapdragon 662، يعمل بتكنولوجيا 11 نانو، ويأتي بمعالج رسومي من نوع Adreno 610، وهو نفس معالج هاتف Xiaomi Poco M3، وهاتف Realme 7i. يأتي الجوال بسماعتين خارجيتين لكي نحصل على صوت ستريو قوي. يدعم خاصية الـ IR Blaster التي تستخدم في التحكم بالأجهزة الكهربائية من خلال الهاتف. يدعم الموبايل منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. يدعم البلوتوث الإصدار 5.0 ويدعم خاصية الـ LE، وخاصية الـ A2DP. يدعم الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac، ويدعم خاصية الـ Hotspot، والـ Wi-Fi Direct، والـ Dual-band. يدعم تقنية الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية، ويدعم أنظمة الملاحة المختلفة. يدعم وسائل الأمان حيث يحتوي على مستشعر البصمة الذي يأتي مدمج بزر التشغيل، ويدعم الـ Face Unlock. يدعم المستشعرات المختلفة مثل التسارع والتقارب والبوصلة. يحتوي على منفذ USB من نوع Type C وهو النوع الأحدث، ويدعم الجوال خاصية الـ OTG. يأتي الموبايل ببطارية قوية تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير، وقوة شحن سريع 18 وات، وتدعم الشحن العكسي بقوة 2.5 وات. نظام تشغيل هاتف شاومي ريدمي 9 تي Android 10، وواجهة المستخدم من نوع MIUI 12 وهى الأحدث في شاومي. يأتي الموبايل بعدة ألوان الأزرق والأخضر والرمادي والبرتقالي.

مواصفات شاشة هاتف شاومي ريدمي 9 تي

يحتوي هاتف Xiaomi Redmi 9T على شاشة ذات إمكانيات رائعة تعطينا صورة نقية ومواصفاتها كالآتي:-

شاشة الجوال تأتي على شكل النوتش في منتصف الشاشة ويطلق عليها في شاومي اسم Dot Drop Display.

الشاشة من نوع IPS LCD، وتبلغ مساحتها 6.53 بوصة، بجودة الـ FHD +.

دقتها 1080*2340 بكسل، ومعدل كثافتها 395 بكسل لكل بوصة.

تدعم أبعاد العرض الجديد بنسبة 19.5:9 حتى يتم عرض أكبر محتوى على الشاشة.

تحتوي الشاشة على طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass.

تدعم شاشة الهاتف أكثر من وضع مثل وضع الـ Sunlight Mode، ووضع الـ Reading Mode 2.0.

مواصفات كاميرات Xiaomi Redmi 9T

يأتي جوال شاومي ريدمي 9 تي بخمسة كاميرات، أربعة كاميرات خلفية، وكاميرا واحدة أمامية مواصفاتهم كما يأتي:-

كاميرا الهاتف الخلفية رباعية، دقة الكاميرا الأولى 48 ميجا بكسل، بفتحة عدسة قطرها 1.8/F، ودقة الكاميرا الثانية والتي تستخدم في التصوير الواسع 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.2/F، والكاميرا الثالثة دقتها 2 ميجا بكسل وتستخدم في التصوير الماكرو، بفتحة عدسة 2.2/F، والكاميرا الرابعة دقتها 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4/F، وتستخدم في العزل والبور تريه. تحتوي الكاميرات الخلفية على فلاش من نوع ليد أحادي. تدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل، ومعدل التقاط 30 إطار في الثانية. تدعم التصوير بجودة الـ HD، بدقة 720 بكسل ومعدل التقاط 30 إطار بالثانية الواحدة. كاميرا الهاتف الأمامية أحادية دقتها 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.1/F.

مميزات شاومي ريدمي 9 تي

يشتمل جوال شاومي ريدمي 9 تي على العديد من المميزات التي تجعله من أحسن الهواتف في هذه الفئة السعرية وهى كما يلي:-

يتميز الجوال بأنه يدعم تركيب عدد 2 شريحة اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت.

يحتوي على سماعات ستريو ولا نجدها في أغلب الهواتف الذكية في هذه الفئة السعرية.

شاشة الموبايل كبيرة بجودة FHD +.

معالج الهاتف يقدم أعلى أداء ولديه القدرة على تشغيل جميع المهام بكل سلاسة.

بطارية الجوال كبيرة جداً، وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

يحتوي على خاصية الـ IR Blaster للتحكم في الأجهزة الكهربائية من الموبايل.

عيوب Xiaomi Redmi 9T

هناك بعض العيوب التي يحتوي عليها جوال شاومي ريدمي 9 تي وهى كما يلي:-

لا تحتوي علبة الهاتف على سماعات الأذن كعادة جوالات شاومي. سطوع الجوال ليس الأفضل وخاصة تحت الشمس. كان من الأفضل أن تأتي الكاميرا الأمامية بدقة أكبر مثل بقية الهواتف المنافسة.

سعر شاومي ريدمي 9 تي

سوف نتناول معكم سعر Xiaomi Redmi 9T النسخة 64 جيجابايت، والنسخة 128 جيجابايت وهى كما يلي:-