برنامج توكلنا ، يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن طريقة إضافة الأطفال في توكلنا للحصول على الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا لجميع أفراد الأسرة، حيث تم إصدار توكلنا من قبل الهيئة العاملة للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بالتزامن مع وقت انتشار فيروس كورونا المستجد وتم اعتماد تطبيق tawakkalna من قبل وزارة الصحة السعودية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، ومتابعة الوضع الصحي للمواطنين والمقيمين والزائرين، حيث يقدم هذا التطبيق معلومات فورية متجددة عن أعداد الإصابات بالفيروس في المملكة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة إضافة الأطفال في برنامج توكلنا واستعراض الوضع الصحي لهم، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

طريقة إضافة الأطفال في برنامج توكلنا

من أكثر الأمور التي يحرص عليها الإباء في المملكة هو إضافة أطفالهم إلى تطبيق أبشر توكلنا ، لمتابعة الوضع الصحي للأطفال، وأيضا من أجل الحصول على تصاريح لدخول إلى الأماكن العامة والأسواق التي تتطلب تصاريح في المملكة العربية السعودية، وهذه هي خطوات إضافة الأطفال في برنامج توكلنا الإلكتروني :

أولا تحميل تطبيق توكلنا عن طريق شبكة الأنترنت .

عن طريق شبكة الأنترنت . ثم فتح التطبيق عن طريق الجوال .

ثم عمل تسجيل الدخول توكلنا عن طريق رقم الهوية وكلمة المرور .

عن طريق رقم الهوية وكلمة المرور . سوف يصلك رمز تحقق على هاتفك الجوال، أكتبة بشكل صحيح .

أنقر على خيار ( الخدمات ) .

ثم أنقر على أيقونة ( حسابي ) .

ثم الدخول إلى خدمة ( أفراد الأسرة والمكفولين ) .

كتابة البيانات الخاصة بالأطفال الذي تريد إضافتهم داخل التطبيق .

ثم عمل تأكيد للبيانات .

وفي النهاية أنقر على ( حفظ ) .

استعراض الوضع الصحي للأبناء في تطبيق توكلنا

يوفر تطبيق tawakkalna app خدمة استعراض الحالة الصحية للمكفولين والتابعين، للتعرف على الحالة الصحية للأبناء بعد إضافتهم إلى تطبيق توكلنا سدايا ، وهذه هي خطوات استعراض الوضع الصحي للأطفال في برنامج توكلنا بكل سهوله :

أولا عمل تحميل توكلنا عن طريق شبكة الأنترنت .

عن طريق شبكة الأنترنت . ثم فتح برنامج توكلنا عن طريق الجوال .

عن طريق الجوال . أكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة بشكل صحيح .

أكتب كلمة السر، ثم تسجيل الدخول .

سوف يصلك على الجوال رسالة نصية يوجد بها رمز التحقق، أكتبه بشكل صحيح .

قم بالدخول إلى ( الخدمات ) .

أختر ( خدمات التابعين ) .

أنقر على خيار ( بطاقة الوضع الصحي ) .

ثم حدد الشخص التابع الذي تريد استعراض حالته ووضعه الصحي .

وأخيرا سوف يظهر لك اللون الذي يدل على الوضع الحصي للتابع .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة إضافة الأطفال في برنامج توكلنا واستعراض الوضع الصحي لهم .