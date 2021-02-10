اسعار البنزين اليوم في السعودية لشهر فبراير 2021 من شركة أرامكو

اسعار البنزين في السعودية تختلف كثيرا في كل شهر ليكون سعر البنزين أحيانا في الانخفاض وفي أحيان أخري في الارتفاع، على الرغم من ثبات أسعار البنزين خلال الشهور القليلة الماضية، حيث أن شركة أرامكو السعودية الأمريكية للبترول سوف تطرح سعر البنزين الجديد يوم 10 من كل شهر ميلادي، وذلك بناءا على سعر برميل النفط حسب السوق المحلية والعالمية، مما يجعل جميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية يهتمون بمعرفة السعر الجديد للوقود الذي سوف تعلن عنه شركة أرامكو، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على اسعار البنزين اليوم في المملكة العربية السعودية لشهر فبراير 2021 من شركة أرامكو، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

اسعار البنزين الجديدة في السعودية 2021

كانت خطة تسعيرة البنزين التي وضعتها شركة أرامكو السعودية في شهر يناير الماضي 2021 ميلاديا، مناسبة لمؤشرات البورصة العالمية وللسوق السعودي، كما كانت اسعار الوقود متناسبة أيضا مع جميع المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية بناءا على مستواهم المادي ومتوسط الدخل الشهري لكل شخص، ومن المقرر أن تعلن شركة أرامكو السعودية عن سعر البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021 يوم 10 فبراير 2021 ميلاديا الموافق يوم الأربعاء، التي من المتوقع أن تحضر لنا مفاجأة في سعر البنزين سواء بالزيادة أو بالانخفاض، والتي شهدت ثبات كبير في سعر اللتر خلال الشهور القليلة الماضية .

سعر البنزين اليوم في السعودية لشهر فبراير 2021

يوجد كثير من التوقعات حول حدوث تغيرات كبيرة في اسعار البنزين اليوم لشهر فبراير 2021 مقارنة بالأشهر الماضية، والتي يتوقعها خبراء الاقتصاد المتواجدين خارج وداخل المملكة العربية السعودية، ولكن الخبراء لم يصرحوا عن إذا كانت هذه التغيرات سوف تكون في الارتفاع أو الانخفاض، حيث أعلنت شركة أرامكو سابقا عن سعر البنزين الجديد لشهر يناير الماضي 2021 ميلاديا والتي كانت أسعاره مرضية لجميع الأشخاص، وهذه هي أسعار البنزين لشهر يناير الماضي 2021 :

سعر البنزين 91 فئة 91 هو 1.62 ريال سعودي لكل لتر .

فئة 91 هو 1.62 ريال سعودي لكل لتر . سعر لتر البنزين فئة 95 هو 1.75 ريال سعودي لكل لتر .

فئة 95 هو 1.75 ريال سعودي لكل لتر . سعر غاز البترول المسال هو 0.75 هللة سعودي لكل لتر .

سعر الكيروسين هو 0.70 هللة سعودي لكل لتر .

سعر الديزل هو 0.52 هللة سعودي لكل لتر .

نحن الآن في أنتظار اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021 التي سوف تعلن عنها أرامكو يوم الأربعاء الموافق 10/2/2021، وسوف نوافيكم بالأسعار الجديدة فور أعلان شركة أرامكو السعودية عنها، فتابعونا دائما لمعرفة التغييرات .