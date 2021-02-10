رصد سلالتين جديدتين لكورونا في إنجلترا
قالت لجنة علمية استشارية تابعة للحكومة الثلاثاء إنه تم تحديد سلالتين جديدتين لفيروس كورونا في إنجلترا، صنفت إحداها على أنها "مبعث قلق"، لهما بعض أوجه الشبه مع السلالتين اللتين ظهرتا في جنوب أفريقيا والبرازيل.
وصنفت المجموعة الاستشارية لمخاطر فيروسات الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة إحدى السلالتين والتي رصدت أولاً في بريستول على أنها "سلالة مبعث قلق".
كما صنفت المجموعة السلالة الأخرى التي رصدت أولا في ليفربول على أنها "سلالة قيد البحث".
وتحتوي السلالتان الجديدتان على تحور يطلق عليه إي 484 كيه والذي يحدث على البروتين الشوكي للفيروس وهو نفس التغير الذي رُصد في السلالتين في جنوب أفريقيا والبرازيل وأثار قلقا على مستوى العالم.
ورصدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا الآن 76 حالة إصابة بالسلالتين الجديدتين، لكنها على ثقة بأن اللقاحات ستنجح في التعامل معهما.
رويترز
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رصد سلالتين جديدتين لكورونا في إنجلترا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.