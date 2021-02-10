سوريا: العثور على مقبرة جماعية فى الرقة

جدة - نرمين السيد - عثر فريق "الاستجابة الأولية" فى سوريا، اليوم الثلاثاء، على مقبرة جماعية جديدة فى منطقة الرومانية غرب مدينة الرقة، والتى كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابى فى وقت سابق.





ووفقًا للمرصد السورى، تمكن فريق الاستجابة الأولية من انتشال 15 جثة متحللة ومتفككة بشكل مبدئى، حيث يقوم فريق الطب الشرعى بالتعامل معها أصولاً، ولم تعرض هوية الجثث المستخرجة حتى اللحظة إذا ما كانوا مدنيين أم عناصر من القوات السورية. وكانت جمعية "شهداء الشعيطات" تمكنت، برفقة الأهالى، فى أكتوبر 2020، من استخراج رفات جثث 26 شخصًا من أبناء عشيرة الشعيطات، ممن قتلهم تنظيم داعش عام 2014، برفقة المئات من العشيرة ذاتها، فى مقبرة جماعية فى بادية قرية جمة بريف دير الزور الشرقى.

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