بايدن: لن أشاهد محاكمة ترامب لأن لدى التزامات

جدة - نرمين السيد - ووافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى، فى وقت سابق اليوم، على إجراءات وجداول زمنية لمحاكمة ترامب، وانتقلوا إلى مناقشة دستورية العملية.

وقال بايدن للصحفيين عندما سئل عما إذا كان سيشاهد المحاكمة، بحسب "سبوتنيك": "لن أفعل، وظيفتى هى الحفاظ على الناس، لقد فقدنا بالفعل أكثر من 450 ألف شخص، وسنفقد الكثير إذا لم نتصرف بشكل حاسم وسريع".

وأضاف الرئيس الأمريكى أن العديد من الأمريكيين يعانون من انعدام الأمن الغذائى، بما فى ذلك الأطفال - والتركيز على هذه المشكلة يعد وظيفته.

وأردف قائلا: "مجلس الشيوخ لديه وظيفته وهم على وشك البدء فيها، أنا متأكد من أنهم سيتصرفون بشكل جيد، هذا كل ما سأقوله عن المحاكمة".

ويُتهم ترامب بالتحريض على التمرد، بما هدد أمن ومصالح الولايات المتحدة من أجل عرقلة الانتقال السلمى للسلطة، فى ما يتعلق بأعمال الشغب التى وقعت حول وداخل مقر الكونجرس فى قبل شهر.