بالأحمر.. صديقة كريستيانو رونالدو تتألق على الجليد

شاركت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، متابعيها، صورًا جديدة مع عائلتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت جورجينا رودريجيز بصحبة أسرتها بملابس التزحلق على الجليد، مرتدية ترينج رياضي باللون الأحمر، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.
تأهل نادي يوفنتوس الإيطالي لنهائي بطولة كأس إيطاليا، وذلك بتعادله مع نظيره نادي يوفنتوس بدون أهداف، في إياب نصف نهائي المسابقة.
وينتظر يوفنتوس في المباراة النهائية الفائز من مباراة فريقي اتالانتا ونابولي.
أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنتر، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.
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