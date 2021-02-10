أوباما يطارد ترامب في محاكمة العزل.. تفاصيل

مع احتدام النقاش بين فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بمحاكمة العزل، ونواب الحزب الديمقراطي، الذين يطالبون بمحاكمة الرئيس، حاول محامو ترامب الاستناد إلى عدم دستورية المحاكمة بسبب آراء ترامب السياسية، عندما كان رئيسًا، خاصة بعدما ترك منصبه.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية في هذا الصدد، أن ترامب اقترح محاكمة سلفه باراك أوباما، رغم أنه لم يكن رئيسًا أيضًا.

وأضافت الشبكة أن ترامب اقترح خلال تجمع في مانشستر بولاية نيو هامبشير في 10 فبراير العام الماضي، محاكمة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لأنه قال إن الأمريكيين بإمكانهم إبقاء أطبائهم تحت نظام "أوباما كير" للرعاية الصحية.

وتابع: "هل تتذكروا الرئيس أوباما؟ يمكنك الاحتفاظ بخطتك بطبيبك. هذا لم يكن جيدًا جدًا.. يجب علينا أن نعزله بسبب ذلك، لما لا نقدمه للمحاكمة؟ يجب أن نعزل الرئيس أوباما".

وكان محامي ترامب، بروس كاستور، وصف المحاكمة خلال الجلسة الأولى بأنها هجوم على الدستور، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ هو وحده القادر على وقف الاقتتال السياسي الداخلي في الولايات المتحدة.