ستمزقون أمريكا.. مرافعة نارية من محامي ترامب في محاكمة العزل

حذر ديفيد شون، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في محاكمة العزل، اليوم الثلاثاء، من مغبة الإقدام على محاكمة الرئيس السابق، وما سيلحقه من ضرر بالولايات المتحدة.

وقال "شون"، خلال مرافعته بعد المحامي، بروس كاستور، إن "محاكمة ترامب ستؤدي إلى تمزيق البلاد، وستضعف مكانة الولايات المتحدة عالميًا".

وكرر شون انتقاد كاستور للمحاكمة، واصفًا إياها بـ "غير الدستورية" واعتبرها "قرارًا سياسيًا خاطئًَا".