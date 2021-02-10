ستمزقون أمريكا.. مرافعة نارية من محامي ترامب في محاكمة العزل

حذر ديفيد شون، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في محاكمة العزل، اليوم الثلاثاء، من مغبة الإقدام على محاكمة الرئيس السابق، وما سيلحقه من ضرر بالولايات المتحدة.
وقال "شون"، خلال مرافعته بعد المحامي، بروس كاستور، إن "محاكمة ترامب ستؤدي إلى تمزيق البلاد، وستضعف مكانة الولايات المتحدة عالميًا".
وكرر شون انتقاد كاستور للمحاكمة، واصفًا إياها بـ "غير الدستورية" واعتبرها "قرارًا سياسيًا خاطئًَا".
واتهم شون المشرعين الأمريكيين بأن لديهم رغبة شديدة في عزل ترامب، مضيفًا: "لقد نفى مجلس النوب كل سمة من سمات الإجراءات الدستورية الواجبة التي يعتقد الأمريكيون أنها ما تجعل هذا البلد رائعًا للغاية.
وعرض شون فيديو مجمع لتصريحات عدد من النواب الديمقراطيين، بمن فيهم مدير المحاكمة، النائب جيمي راسكين، وهو يدعو لعزل ترامب من منصبه عام 2017، وهو نفس العام الذي تولى ترامب فيه السلطة.
وكشف الفيديو عن تصريحات لعدد كبير من الديمقراطيين الذين كرروا أكثر من مرة خلال الأربعة أعوام الماضية دعوات عزل الرئيس السابق.
وأشار شون إلى أن وصف الموقف بأنه تسرع في إصدار الأحكام سيكون أقل بكثير مما هو عليه في الواقع.
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