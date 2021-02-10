كيف احدد موقعي في توكلنا طريقة تعديل موقع توكلنا 1442

كيف احدد موقعي في توكلنا بعد تحميل تطبيق توكلنا وإدراج كل المعلومات الشخصية المطلوبة وقبل الخطوة الأخيرة لتسجيل الدخول، يطلب التطبيق من المستخدم تحديد موقعه على الخريطة بدقة، مما جعل البعض يجدون صعوبة في هذه الخطوة في البحث ويتساءلون عن كيفية تحديد الموقع على تطبيق توكلنا على جميع محركات البحث.

ولما كانت هذه الخطوة هامة جداً لتمكين المستخدم من الاستمتاع بكل الخدمات التي يطرحها توكلنا، كان لابد من تسهيل طريقة تحديد الموقع وتمكين أكبر قدر ممكن من المستخدمين من الحصول على كل الخدمات المتوفرة على التطبيق.

كيف احدد موقعي في توكلنا

بعدما تعرفنا على إجابة سؤالك كيف اسجل في تطبيق توكلنا إليك بعض الخطوات البسيطة التي تحول دون تحديد موقع المستخدم على التطبيق يتم طرحها هنا في بعض الخطوات المتتالية والبسيطة كالآتي:

تضمن الخطوة الأولى لتحديد الموقع بعد تحميل التطبيق هي تسجيل الدخول وملء البيانات.

بعد ملء البيانات الشخصية يطلب التطبيق تحديد الموقع المطابق للمستخدم على الخريطة.

يضغط المستخدم على كلمة موافق فتنسدل قائمة بإعدادات الهاتف.

يتم تفعيل خدمة الموقع الجغرافي من القائمة للسماح للتطبيق بتحديد موقعه.

يقوم المستخدم بفتح الخريطة الموجودة على توكلنا وكتابة موقعه الجغرافي في البحث، وذلك في حالة عدم قدرة التطبيق على تحديد الموقع،

يتمكن التطبيق من التعرف على الموقع الجغرافي للمستخدم بسهولة.

يقوم توكلنا بتحديد المنطقة الجغرافية للمستخدم بشكل دقيق جداً.

تحديد الموقع على هواتف الأندرويد

برغم مدى أهمية وحجم موقع توكلنا ألا أنه يُتيح الكثير من الخدمات بصلاحيات مناسبة جدًا؛ لذا أجبنا من قبل على سؤالك كيف أغير رقم الجوال في توكلنا وأيضًا كيف اخفي صورتي في توكلنا بسهولة ويُسر.

تسجيل الدخول على التطبيق والوصول إلى مرحلة تحديد الموقع.

يظهر إشعار على الشاشة يطلب الموافقة على الوصول إلى اعدادات الموق الجغرافي.

يتم الضغط على زر موافقة لتمكين التطبيق.

ينتقل التطبيق تلقائياً لإعدادات الهاتف، لطلب الإذن بالوصول للموقع الجغرافي.

يقوم المستخدم بالضغط على كلمة ” دائماً ” لتفعيل الخاصية.

تحديد الموقع على الأيفونكيف اغير موقعي في توكلنا

طريقة تسجيل في توكلنا للتابعين برقم الجوال حيث بعد حل مشكلة تحديد الموقع على توكلنا، فهل يمكن تغيير الموقع الجغرافي في حال انتقال المستخدم للإقامة في مكان آخر والرغبة في تغيير الموقع على التطبيق؟ الإجابة نعم يمكن ذلك من خلال خطوات بسيطة كما يلي: