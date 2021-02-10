رابط تحميل تطبيق توكلنا الرسمي وكيفية استخدامه وتنزيله في 10 دقائق فقط

رابط تحميل توكلنا والتصاريح التي يقدمها وكيفية طلبها للحد من انتشار كورونا بالمملكة السعودية، قامت الحكومة بالمساهمة مع سدايا باعتماد الإطلاق لتطبيق توكلنا، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، ومن أبرز خدمات التطبيق هو الحصول على تصاريح إلكترونية وإعطائها للمواطنين للخروج إلى الأماكن العامة والتسوق، وفيما يلي سنناقش بعض هذه التصاريح.

التموين داخل الحي: ويمكن للمواطن بهذا التصريح أن يتنقل بداخل المنطقة السكنية خلال فترات حظر التجول الكلي. تصريح طارئ: يأذن هذا التصريح للمواطن بأربع ساعات أثناء أيام الأسبوع كحد أقصى، وهذا خلال الحظر الجزئي أو الكلي. تصريح عمل: وهذا ما يتم إصداره عن الجهات الخاصة بالعمل. تصاريح مؤقتة للسائقين. تصريح لموعد طبي: أحد الخدمات بالتطبيق. تصريح خاص بالمشي لساعة على مدار 24 ساعة بداخل المنطقة السكنية. تصريح بالتنقل خارج وداخل المدينة: وهذا خاص بحالات الوفاة أو الحالات الإنسانية. كما يمنح التطبيق للمواطن تصريحات لقيادة سيارة إذا كان يمتلك حساب بتطبيق توكلنا، وأيضًا تصريح للخروج المستقل الساري، وهذا لمن تجاوز عمره 15 سنة.

تصاريح توكلناطلب تصريح للتنقل من تطبيق توكلنا

انتظر الموافقة على التصريح، عن طريق استلام رسالة نصية بجوالك تنص على أنه تم الموافقة على طلبك.