اسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2021 تحديث اسعار شركة أرامكو السعودية للوقود

اسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2021، تختلف من شهر لآخر أسعار البنزين في السعودية بناءًا على الأسعار الخاصة بالنفط العالمي، حيث أعلنت الحكومة السعودية منذ عام بالتحديد عن ارتباط سعر البنزين في السعودية بسعر النفط العالمي، لذلك فقد تزايدت التساؤلات مِن قبل المواطنين السعوديين والمقيمين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية عن اسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2021، وقد أعلنت شركة أرامكو السعودية المسؤولة عن المحروقات في المملكة السعودية أن الأسعار الجديدة سيتم طرحها في نشرة رسمية في مساء يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021، وسنتابع معكم من خلال موقعنا اليوم اسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2021.

اسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2021

تقوم شركة أرامكو بتجديد تسعير البنزين والمحروقات في المملكة العربية السعودية كل شهر تقريبًا، ويكون ذلك بناءًا على سعر النفط العالمي بأمر من الحكومة السعودية، ويتم إصدار الأسعار الجديدة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويعتبر أكثر ما يُبحث عنه حاليًا هو اسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2021 خاصة البنزين 91 لأنه الأكثر إستهلاكًا في المملكة بسبب وسائل النقل والسيارات ووسائل النقل العام والتي تستخدم بكثرة في السعودية.

سعر البنزين السعودية 2021

مِن المتوقع مِن قِبل شركة أرامكو أن سعر البنزين سيكون في ثبات أو ارتفاع طفيف بسبب ثبات سعر النفط العالمي مثل الشهر الماضي (يناير 2021)، وسنتابع معكم أسعار شهر يناير والتي كانت مرضية للكثير ويتمنى الكثير من المواطنون الثبات عليها.

سعر البنزين 91 فئة 91 هو 1.62 ريال سعودي لكل لتر .

سعر لتر البنزين فئة 95 هو 1.75 ريال سعودي لكل لتر .

سعر غاز البترول المسال هو 0.75 هللة سعودي لكل لتر .

سعر الكيروسين هو 0.70 هللة سعودي لكل لتر .

سعر الديزل هو 0.52 هللة سعودي لكل لتر .

وسنتابع معكم من خلال موقعنا كافة التحديثات حول اسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2021.