عاجل بالفيديو .. أمين جبهة التحرير : لقاء القاهرة أزال أمامنا كل العقبات

جدة - نرمين السيد - قال واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، إن لقاء الفصائل الفلسطينية فى القاهرة توج ببيان ختامى وآليات عملية من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية الفلسطينية، والتشريعية واستكمال المجلس الوطنى الفلسطينى.





أضاف، فى تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية: "نجحنا اليوم فى إزالة كل العقبات أمام هذا المسار الهام فى سياق التحضير لهذه الانتخابات، ونشكر كل الاهتمام الذى أبدته مصر رئيسا وحكومة وشعبا". كانت مصر قد استضافت على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، 8 و9 فبراير، أعمال الحوار الوطنى الفلسطينى، ‏بمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم الاتفاق على إنهاء ‏الانقسام الفلسطينى وإنجاح ‏العملية الانتخابية فى فلسطين.

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