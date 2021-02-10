مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح دستورية محاكمة دونالد ترمب

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت على دستورية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بعد انتهاء المرافعات خلال جلسة عزل ترامب الثانية.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية على دستورية مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب وكالة "رويترز".

وصوت 56 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح دستورية محاكمة ترامب، مقابل رفض 44.

وبموجب القرار، يستمر مجلس الشيوخ في إجراءات محاكمة الرئيس السابق حيث تعد تلك المرة هي الأولى التي تتم فيها مساءلة رئيس أمريكي بعد تركه منصبه.

وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاكمة ترامب على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير الماضي.