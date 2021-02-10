أسعار البنزين في السعودية اليوم.. العمل بالأسعار الجديدة للبنزين من الساعة 12 مساءا

أسعار البنزين في السعودية اليوم، بعض التغيرات والتعديلات الجديدة التي تبرمها اكبر شركات البترول في المملكة العربية السعودية شركة aramco شهريا، حيث استمرت شركة ارامكوا بمراجعة أسعار مواد الوقود لفترات زمنية طويلة كل اربعه اشهر وفقا لهذه المراجعة تعلن عن أسعار البنزين الجديدة، ولكن اصبح الآن من حق المواطن التعرف علي سعر مواد الوقود شهريا بدلا من كل 4 شهور والتي من أهمها سعر بنزين 91 وبنزين 95 الذي يتدخل بشكل ملحوظ في سعر المنتجات الغذائية نظرا لارتفاع أسعار نقل المنتجات.

منذ صباح اليوم العاشر من شهر فبراير 2021 يعد اكثر التساؤلات شيوعيا علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر والعديد من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن أسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية، نظرا لتعود المواطنين السعوديين والمقيمين بتغير أسعار البنزين الجديدة في مثل هذا اليوم من كل شهر ميلادي، حيث يتم تعديل أسعار البنزين ومواد الوقود وفقا إلى الأسواق العالمية ومدى العرض والطلب، علما بان انخفاض أسعار البنزين أو ارتفاعها قابل للتغير وفقا للمستجدات الجديدة التي تطرا من كل شهر، حيث أن الشركة خلال اخر اربعه اشهر كانت التغيرات الجديدة في أسعار البنزين كانت ما بين التثبيت في السعر أو الارتفاع الضئيل جدا.



تعلن شركة ارامكوا بدء العمل بالأسعار الجديدة لمواد الوقود (بنزين 91، بنزين 95، الكيروسين، الديزل، غاز الميسال) من الساعة الثانية عشر مساء من هذا اليوم 10 نوفمبر 2021 وينتهي العمل بالأسعار القديمة لمواد الطاقة والتي كانت كالتالي:



سعر لتر البنزين 95 1.75 ريال سعودي. سعر لتر البنزين 91 1.62 ريال سعودي. سعر لتر الكيروسين 0.70 ريال سعودي. سعر لتر الديزل 0.52 ريال سعودي. سعر لتر غاز الميسال 0.75 ريال سعودي.

الجدير بالذكر أن الأسعار الجديدة التي يتم العمل بها من الساعة 12 عشر مساءا اليوم سيتم العمل بها حتي يوم العاشر من شهر مارس 2021، ومن المقرر أن تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم تعلن شركة ارامكوا السعودية أسعار البنزين في السعودية اليوم.