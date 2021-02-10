إضافة الأطفال في توكلنا Tawakkalna “الذي يعد من أهم التطبيقات الرائدة في المملكة العربية السعودية” أمر هام يبحث عنه الكثير من أجل إنشاء حساب مستقل للأبناء في توكلنا، واستعراض الحالة الصحية لهم كأحد الخدمات المجانية التي يقدمها للمواطنين، وقد حدد تطبيق توكلنا بعض الشروط التي يجب مراعاتها من أجل تسجيل الأطفال في توكلنا بنجاح في حساب مستقل، وليس كأحد التابعين.

إضافة الأطفال في توكلنا Tawakkalna بحساب مستقل

يحرص أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية على إضافة الأطفال في توكلنا؛ وذلك للاستفادة بكافة خدمات تطبيق توكلنا، ولا تختلف طريقة فتح حساب مستخدم جديد في توكلنا للأبناء كثيرًا عن فتح حساب للكبار، ولكن يجب أن يتم تعريف رقم الجوال الخاص بالطفل وتسجيل رقم الطفل في سجل الأسرة في حساب أبشر، وذلك من خلال حساب ولي الأمر المسجل بالفعل على أبشر، عندها تصل رسالة على رقم الجوال تفيد بنجاح التفعيل، وأصبح بالإمكان التسجيل في توكلنا من خلال الخطوات التالية:

العمل على تحميل تطبيق توكلنا على جوال الطفل من خلال المتجر الإلكتروني المناسب لنوع الجوال. القيام بفتح التطبيق، والنقر على خيار تسجيل مستخدم جديد. القيام بتسجيل البيانات المطلوبة من رقم الهوية “رقم سجل الأسرة”، وتاريخ الميلاد. الموافقة على شروط وأحكام التطبيق. القيام بكتابة كلمة المرور، ومن ثم تأكيدها. النقر على خيار تفعيل خدمة تحديد الموقع. الإجابة على الأسئلة المطروحة. النقر على خيار بدء الاستخدام.

تسجيل الأبناء في تطبيق توكلنا Tawakkalna كأحد التابعين

كما يمكن إضافة الأبناء في تطبيق توكلنا كأحد التابعين عن طريق الخطوات الآتية:

القيام بفتح تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال. العمل على تسجيل الدخول من خلال تسجيل بيانات الحساب الشخصي. الانتقال إلى تبويب خدمات، ومنها الدخول إلى خيار حسابي. النقر على خيار أفراد الأسرة والمكفولين من بين الخيارات المتاحة. القيام بتسجيل بيانات الأطفال المراد إضافتهم في تطبيق توكلنا بدقة. النقر على أيقونة تأكيد، ومن ثم حفظ.

شروط توكلنا للأطفال

لكي يتم إنشاء حساب مستقل خاص بالأطفال الذين يقل عمرهم عن 15 عام، لابد وأن يكون لهم رقم في سجل الأسرة، وأن يكون هناك رقم جوال خاص بهم، ويتم تفعيل رقم السجل ورقم الهاتف على حساب أبشر، وذلك من خلال حساب الأب، وفي حالة تجاوز الطفل 15 عام فلابد من وجود بطاقة هوية خاصة به.

في النهاية نكون تعرفنا على كيفي إضافة الأطفال في توكلنا بحساب مستق، أو كأحد التابعين، وذلك من أجل استعراض الحالة الصحية الخاصة بهم، بالإضافة إلى شروط حساب توكلنا للأطفال.