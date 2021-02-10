تحرك عاجل من مجلس الشيوخ الأمريكي ضد نظام أردوغان

حث أغلبية أعضاء ملجس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الرئيس جو بايدن، على الضغط على تركيا؛ لبذل مزيد من الجهود لحماية حقوق الإنسان.
ووقع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ، على عريضة، تتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتهميش المعارضة، وإسكات وسائل الإعلام غير الموالية له، فضلا عن سجن الصحفيين، وشن حملة ضد القضاة المستقلين.
وقال النواب، خلال رسالتهم الموجهة لبايدن: "ندعوكم لحث الرئيس أردوغان وإدارته على إنهاء حملتهم القمعية ضد المعارضة في الداخل والخارج على الفور.. مع إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي".
وأعلنت تركيا مؤخرا، أنها ترغب في تحسين العلاقات مع إدارة بايدن؛ بعدما فرضت عليها عقوبات خلال العام الماضي، بسبب حصولها على أنظمة الصواريخ الروسية "إس-400".
ومن المتوقع أن تكون الإدارة الأمريكية الجديدة أكثر صرامة مع النظام التركي خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
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