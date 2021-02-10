تمويل سريع بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة تعرف بالفيديو على المستندات المطلوبة

تمويل سريع بدون تحويل الراتب ومبالغ تمويلية تبدأ من 5000 ريال سعودي وتصل إلى 250 ألف ريال سعودي للأفراد من شركة مرابحة مرنة،حيث تقدم الشركة منتجاتها التمويلية بخيارات للسداد عديدة تتناسب مع جميع الإلتزامات المالية للعميل بالإضافة إلى أن الشركة قامت بتصميم تلك العروض التمويلية بحيث تكون متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ومن أجل تلبية جميع الاحتياجات المالية المختلفة للعملاء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وذلك من خلال متطلبات بسيطة وسهلة أضافة إلى ذلك سرعة في تنفيذ طلب الحصول على المنتج، وسوف نوضح من خلال موقع ثقفنى في هذا أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة للأفراد بدون تحويل الراتب كما سوف نوضح رابط التقديم على المنتج،كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ على الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة للأفراد بدون تحويل الراتب.

تمويل سريع بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة

تقدم شركة مرابحة مرنة تمويل شخصي فوري بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل وبمبالغ تمويلية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي وذلك من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ طلب الحصول على القرض المتاح لدي الشركة،وسوف نوضح من خلال موقع ثقفنى أهم مميزات وخصائص تمويل سريع بدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة مرابحة مرنة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي مصمم بصيغة مطابقة لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية. تقدم الشركة عرض التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. يتميز تمويل شرك مرابحة مرنة بخيارات للسداد متنوعة وأقساط ميسرة حتى 5 سنوات. تقدم شركة مرابحة مرنة القرض بمبالغ تمويلية تبدأ من 5000 ريال سعودي وبحد أقصى لقيمة التمويل يصل إلى 250 ألف ريال سعودي.

يمكن للعملاء داخل المملكة العربية السعودية التقديم على طلب الحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة عن طريق تسجيل الدخول على رابط التمويل الشخصي وتعبئة نموذج طلب المنتج بالبيانات الشخصية الخاصة بالعميل. كما يمكن للأفراد التقديم على طلب التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة عن طريق زيارة فرع الشركة وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب المنتج.

عمر المتقدم بطلب التمويل لا يقل عن 18 سنة.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بطلب المنتج من العاملين في القطاع الحكومي أو الشركات الكبري المعتمدة لدي شركة مرابحة مرنة.

الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 3000 ريال سعودي وذلك للعاملين في القطاع الحكومي.

للعاملين في القطاع الخاص الراتب الشهري لا يقل عن 6000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في وظيفة المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي يجب ألا تقل عن شهر واحد.

للعاملين في القطاع الخاص يجب ألا تقل مدة الخدمة في العمل عن سنة.

للعاملين في قطاع البنوك أو قطاع الأتصالات فترة الخدمة في العمل لا تقل عن 3 أشهر.

تقديم الهوية الوطنية للمتقدم.

إرفاق العنوان الوطني للمتقدم.

كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم.

تقديم خطاب تعريف من جهة عمل المتقدم والذى يحتوي على الراتب الأساسي والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل والبدلات.

طريقة التقديم على طلب القرضشروط الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتبالوثائق والمستندات المطلوبة

شركة مرابحة مرنة

تعتبر شركة مرابحة مرنة واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي داخل المملكة العربية السعودية وذلك نظراََ لما تقدمة الشركة من منتجات تمويلية وعروض مصممة خصيصاً لتلبية كافة متطلبات واحتياجات الأفراد من كافة الجنسيات في المملكة ومن العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والجهات المعتمدة لدي شركة مرابحة مرنة.