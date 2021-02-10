فرنسا تتجاوز عتبة 80 ألف وفاة جراء كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الإدارة العامة للصحة، بحسب "سكاى نيوز"، التى تنشر بدورها كل مساء معطيات تتصل بتطور الوباء إن 439 مريضا بكوفيد-19 توفوا فى المستشفى بين الاثنين والثلاثاء.

وأحصى ما لا يقل عن 3.3 ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشى الوباء، بينها نحو 18 ألفا فى الساعات الـ 24 الأخيرة.

ويبقى عدد المصابين فى المستشفيات مرتفعا، وبلغ مجموعهم 27 ألفا و634 شخصا بينهم 1.931 فى الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 1.893 الاثنين، بحسب أرقام الإدارة العامة للصحة، وأدخل ما لا يقل عن 334 شخصا إضافيا إلى أقسام الإنعاش مقابل 356 الاثنين.

وتظهر الأرقام الرسمية أيضا أن أكثر من مليونين و353 ألف شخص تلقوا اللقاح فى فرنسا منذ بدء حملة التلقيح نهاية ديسمبر، وقد تلقى 1.9 مليون شخص الجرعة الأولى (3.1 فى المئة من تعداد السكان) فيما تلقى 366 ألفا و733 شخصا الجرعتين الأولى والثانية.