مجلس الشيوخ الأمريكى يؤيد دستورية محاكمة ترامب

جدة - نرمين السيد - وخلال جلسة تصويت عُقِدَت، مساء الثلاثاء، أيد 56 مشرعا بمجلس الشيوخ الاعتراف بأن محاكمة ترامب دستورية، وذلك مقابل رفض 44 سيناتورًا.

وشارك 6 مشرعين من الحزب الجمهورى فى تأييد محاكمة ترامب، مؤكدين أن ذلك مسموح به وفقًا للدستور رغم انتهاء ولايته.

وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكى، الغرفة العليا بالكونجرس، فى وقت سابق من الثلاثاء، جلسات محاكمة ترامب تمهيدًا لعزله لاتهامه بالتحريض على العنف والتمرد على خلفية اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول فى السادس من يناير الماضى ضمن احتجاجات على نتائج الانتخابات الأمريكية راح ضحيتها خمسة أشخاص.