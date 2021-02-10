نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يدعون بايدن للضغط على تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه غالبية أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعوه خلالها للضغط على تركيا لحماية حقوق الإنسان.

واتهم 54 عضوا بمجلس الشيوخ الأميركي يتهمون أردوغان بتهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ، إن أردوغان يشن حملة تطهير ضد القضاة المستقلين، مؤكدين على ضرورة الضغط على أردوغان لإنهاء حملته لقمع المعارضة.