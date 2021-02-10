اسعار البنزين في السعودية اليوم وتسعيرات جديدة من شركة أرامكو وموعد تطبيقها

اسعار البنزين في السعودية اليوم من أبرز كلمات البحث على متصفح البحث الشهير جوجل، حيث يُذكر أنه يتم تحديث سعر البنزين في السعودية بشكل شهري، أي يتم إصدار تسعيرات للبنزين جديدة من قِبل شركة أرامكوا في المملكة العربية السعودية كل يوم 10 من كل شهر ميلادي، وينتظر العديد من أبناء المملكة العربية السعودية والقاطنين بها التعرف على سعر البنزين اليوم وموعد تطبيق التسعيرة الجديدة، لذا من موقعنا ثقفني سنقدم لكم الأسعار الجديدة ومتى سيتم تطبيقها على كافة القاطنين في المملكة.

اسعار البنزين في السعودية اليوم

من الجدير ذكره أن شركة أرامكوا ستقوم بالإعلان اسعار البنزين الجديدة اليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير مساءً، وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بدايةً من يوم الخميس الموافق 11 فبراير، وسيتم العمل بالتسعيرة الجديدة في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن الجدير ذكره أن الجميع ينتظر الإعلان الرسمي الخاص بشركة أرامكو للإعلان عن سعر البنزين في السعودية الجديد، حيث أنها تُعد الجهة المختصة بتحديد أسعار منتجات البترول في المملكة.

سعر البنزين اليوم في السعودية

كافة المواطنين السعوديين يعيشون حالة من الانتظار والترقب للتعرف على الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، ويُذكر أنهم يتمنون ألا تزيد الأسعار، لأن الظروف الاقتصادية أصبحت صعبة في وسط المغالاة الشديدة في الأٍسعار، ويُذكر أن أسعار البنزين تتأثر دائماً بعدد من العوامل، أبرزها سعر البترول عالمياً، وبذلك تتحرك الأسعار محلياً وعالمياً.

سعر بنزين 91 كان 1.62 للتر الواحد.

سعر بنزين 95 كان 1.75 للتر الواحد.

اسعار البنزين في شهر يناير

ويُذكر أن اسعار البنزين في السعودية سيتم تغييرها كل شهر من قِبل شركة أرامكوا، وذلك تبعاً إلى إجراءات حوكمة أسعار منتجات الطاقة المياه، وتبعاً للتغيرات الحادثة على أسواق التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية خارجها.