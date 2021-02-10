جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الشاعر الروسي بوريس باسترناك .. شاهد

احتفى محرك البحث جوجل، بذكرى ميلاد الكاتب والشاعر الروسي بوريس ليونيدوفيتش باسترناك، والذي عرفه الغرب بروايته الشهيرة "الدكتور جيفاجو" التي كتبها عن الاتحاد السوفيتى .

ووضع محرك البحث جوجل صورة للشاعر الروسي على صدارة محرك البحث، وعند الضغط عليها تحولك إلى مئات الروابط التي تتحدث عن الشاعر الروسي.



ولد الكاتب والشاعر الروسى بوريس ليونيدوفيتش باسترناك فى الـ 10 من فبراير عام 1890، وتوفى فى الـ 30 من مايو عام 1960.



وعرف فى الغرب بروايته المؤثرة عن الاتحاد السوفيتى بعنوان "الدكتور جيفاجو"، ولكنه يشتهر فى بلاده كشاعر مرموق، وتعد مجموعته "حياتى الشقيقة" من أهم المجموعات الشعرية التى كتبت بالروسية فى كل القرن العشرين.



نشأ بوريس فى جو عالمى منفتح على مختلف الثقافات، وكان من زوار والده الدائميين سيرجى رحمانينوف، ريلكه، وليو تولستوى، وكان تحول والده إلى الديانة المسيحية قد أثر كثيرا على بوريس، والكثير من أشعاره تعكس مواضيعًا مسيحية بوضوح.