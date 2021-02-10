منظمة الصحة العالمية تعلن بشرى سارة بشأن أعداد إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت منظمة الصحة العالمية، بحسب قناة "الشرق للأخبار" السعودية أن إصابات وباء كورونا انخفضت حوالى 17% خلال الأسبوع الماضى، كما انخفضت الوفيات بنسبة 10%. جدير بالذكر، أنه بلغ عدد الإصابات بـ فيروس كورونا حول العالم 106.5 مليون حالة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. فى المقابل، تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا حاجز الـ2 مليون و325 ألف حالة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 59.4 مليون شخص، وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من الوباء من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل.

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