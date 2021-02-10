الكويت.. الإفراج عن إعلامية مشهورة بعد التحقيق معها بتهمة خدش الحياء العام

قرّرت النيابة العامة في الكويت إخلاء سبيل إعلامية شهيرة بضمان مالي، عقب التحقيق معها بتهمة خدش الحياء العالم.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن الإعلامية كانت قد نشرت صورًا على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وجد فيها رجال المباحث أنها لا تليق بالآداب العامة ولا تنتمي إلى عادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ، ما اضطرهم إلى استدعائها وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق معها في تعمدها لخدش الحياء.

وقالت الصحيفة إن الإعلامية المشهورة قالت امام النيابة "الصور التي نشرتها ماني متعمدة تخدش الحياء".

وبعد التحقيق معها والاستماع إلى أقوالها، وإنكارها أنها تعمدت خدش الحياء، قررت النيابة الكويتية إخلاء سبيلها بضمان مالي.

ولم تكشف الصحيفة مزيدًا من التفاصيل عن القضية أو هوية الإعلامية الشهيرة.

بينما أفاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بأن الإعلامية الشهيرة هي حليمة بولند، حيث جرى استدعائها بعد نشرها مقاطع خادشة للحياء عبر حسابها في "سناب شات".

وكانت إدارة الجرائم الإلكترونية استدعت بولند وأحالتها إلى النيابة العامة، بسبب نشرها تلك الصور الخادشة للحياء.