التعديل على طلب إنجاز بعد دفع رسوم الطلب، منصة إنجاز من المنصات الحكومية الخاصة بالتأشيرات الحكومية ويتم دفع بعض الرسوم المطلوبة للحصول على التأشيرة من خلال المنصة، ولكن يتساءل بعض المقدمين على المنصة على طريقة تعديل طلب إنجاز بعد دفع الرسوم تابعوا معنا.

التعديل على طلب إنجاز بعد دفع رسوم الطلب

من الخدمات التي تقدمها منصة إنجاز الحكومية الإلكترونية لجميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تسهل من تعديل البيانات التي تم إدخالها مسبقًا على إنجاز بدون تقديم طلب جديد ودفع المزيد من الرسوم، فقد يحدث ويقوم أحد الأفراد بكتابة واحدة من البيانات بشكل خاطئ وهنا يحتاج لتعديل البيانات.

طلبات إنجاز الممكن التعديل عليها

قد أوضحت منصة إنجاز قائمة بالطلبات التي يمكن تعديل البيانات عليها وهي طلبات:

الزيارة الشخصية. تصديق الوثائق من السعودية. تسجيل جواز السفر والبيانات. تعديل تأشيرة الحج. تمديد تأشيرة العودة. تفويض تأشيرة العمل. تأشيرة دخول لممثلي السعودية في الخارج. زيارة لجهة حكومية سعودية.

طريقة التعديل على طلب إنجاز

وللراغبين في تعديل البيانات على طلب إنجاز بعد دفع الرسوم المقررة تتبع الخطوات الآتية: