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التعديل على طلب إنجاز بعد دفع رسوم الطلب، منصة إنجاز من المنصات الحكومية الخاصة بالتأشيرات الحكومية ويتم دفع بعض الرسوم المطلوبة للحصول على التأشيرة من خلال المنصة، ولكن يتساءل بعض المقدمين على المنصة على طريقة تعديل طلب إنجاز بعد دفع الرسوم تابعوا معنا.التعديل على طلب إنجاز بعد دفع رسوم الطلب
من الخدمات التي تقدمها منصة إنجاز الحكومية الإلكترونية لجميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تسهل من تعديل البيانات التي تم إدخالها مسبقًا على إنجاز بدون تقديم طلب جديد ودفع المزيد من الرسوم، فقد يحدث ويقوم أحد الأفراد بكتابة واحدة من البيانات بشكل خاطئ وهنا يحتاج لتعديل البيانات.طلبات إنجاز الممكن التعديل عليها
قد أوضحت منصة إنجاز قائمة بالطلبات التي يمكن تعديل البيانات عليها وهي طلبات:
- الزيارة الشخصية.
- تصديق الوثائق من السعودية.
- تسجيل جواز السفر والبيانات.
- تعديل تأشيرة الحج.
- تمديد تأشيرة العودة.
- تفويض تأشيرة العمل.
- تأشيرة دخول لممثلي السعودية في الخارج.
- زيارة لجهة حكومية سعودية.
وللراغبين في تعديل البيانات على طلب إنجاز بعد دفع الرسوم المقررة تتبع الخطوات الآتية:
- التوجه لبوابة منصة إنجاز الإلكترونية.
- تسجيل الدخول في المنصة لتعديل البيانات بشكل مباشر.
- يطلب الموقع كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور ومن ثم رمز التحقق للتأكد من أنك لست روبوت.
- وبعد كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في مواقعها، يتم النقر على زر تسجيل.
- لينقلك الموقع بعد ذلك لصفحة جديدة هي صفحة الخدمات المتاحة عبر إنجاز.
- اختر من الخيارات الموضحة أمامك بوابة الأفراد، ومنها اضغط على التعديل على طلب إنجاز.
- قم بتحديد طلبك المراد تعديله، ومن ثم كتابة البيانات التابعة للطلب عدا رقم التأشيرة أو جواز السفر الذي تم دفع رسومه.
- ويسمح لك الموقع بتعديل الجنس أو الديانة أو الاسم أو اسم مكان العمل أو عنوانه أو رقم هاتف العمل أو مؤهل العلمي أو العنوان.
- بعد تعديل البيانات يتم كتابة رمز التحقق بشكل صحيح وتأكد من بياناتك المدخلة للمرة الأخيرة واضغط على تعديل وبعده حفظ.
الوسوم
التعديل على طلب إنجاز بعد دفع رسوم الطلب، منصة إنجاز من المنصات الحكومية الخاصة بالتأشيرات الحكومية ويتم دفع بعض الرسوم المطلوبة للحصول على التأشيرة من خلال المنصة، ولكن يتساءل بعض المقدمين على المنصة على طريقة تعديل طلب إنجاز بعد دفع الرسوم تابعوا معنا.التعديل على طلب إنجاز بعد دفع رسوم الطلب
من الخدمات التي تقدمها منصة إنجاز الحكومية الإلكترونية لجميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تسهل من تعديل البيانات التي تم إدخالها مسبقًا على إنجاز بدون تقديم طلب جديد ودفع المزيد من الرسوم، فقد يحدث ويقوم أحد الأفراد بكتابة واحدة من البيانات بشكل خاطئ وهنا يحتاج لتعديل البيانات.طلبات إنجاز الممكن التعديل عليها
قد أوضحت منصة إنجاز قائمة بالطلبات التي يمكن تعديل البيانات عليها وهي طلبات:
- الزيارة الشخصية.
- تصديق الوثائق من السعودية.
- تسجيل جواز السفر والبيانات.
- تعديل تأشيرة الحج.
- تمديد تأشيرة العودة.
- تفويض تأشيرة العمل.
- تأشيرة دخول لممثلي السعودية في الخارج.
- زيارة لجهة حكومية سعودية.
وللراغبين في تعديل البيانات على طلب إنجاز بعد دفع الرسوم المقررة تتبع الخطوات الآتية:
- التوجه لبوابة منصة إنجاز الإلكترونية.
- تسجيل الدخول في المنصة لتعديل البيانات بشكل مباشر.
- يطلب الموقع كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور ومن ثم رمز التحقق للتأكد من أنك لست روبوت.
- وبعد كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في مواقعها، يتم النقر على زر تسجيل.
- لينقلك الموقع بعد ذلك لصفحة جديدة هي صفحة الخدمات المتاحة عبر إنجاز.
- اختر من الخيارات الموضحة أمامك بوابة الأفراد، ومنها اضغط على التعديل على طلب إنجاز.
- قم بتحديد طلبك المراد تعديله، ومن ثم كتابة البيانات التابعة للطلب عدا رقم التأشيرة أو جواز السفر الذي تم دفع رسومه.
- ويسمح لك الموقع بتعديل الجنس أو الديانة أو الاسم أو اسم مكان العمل أو عنوانه أو رقم هاتف العمل أو مؤهل العلمي أو العنوان.
- بعد تعديل البيانات يتم كتابة رمز التحقق بشكل صحيح وتأكد من بياناتك المدخلة للمرة الأخيرة واضغط على تعديل وبعده حفظ.
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