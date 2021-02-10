مجلس الأمن يفشل فى الاتفاق على بيان مشترك بشأن سوريا

جدة - نرمين السيد - وعقد مجلس الأمن، مساء أمس الثلاثاء، مشاورت مغلقة هى الأولى من نوعها منذ وقت طويل، للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.
وقرر المجلس أن تكون جلسته لبحث الملف السورى مغلقة هذه المرة، رغم كونها مفتوحة عادةً، وذلك بعد فشل اجتماع اللجنة الدستورية الأخير فى جنيف.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، قد دعا أعضاء مجلس الأمن الدولى إلى موقف موحد لإزالة الجمود الذى يسيطر على الملف السورى، مشددًا على ضرورة اعتماد دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا.
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