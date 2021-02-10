إجراء عاجل من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى ضد أردوغان

ووقع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ على الرسالة، والتى جاء فيها: "نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان وإدارته على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة فى الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأى وتغيير مسارهم الشمولى".
ومن المتوقع، كما ذكرت وكالة سكاى نيوز عربية، أن يكون بايدن أكثر صرامة مع أنقرة بشأن سجلها فى مجال حقوق الإنسان.
جدير بالذكر، أنه منذ الانقلاب الفاشل فى عام 2016، اعتقلت حكومة أردوغان ما يقرب من 300 ألف شخص وقامت بإيقاف أو فصل ما يزيد على 150 ألف موظف مدنى، كما أغلقت مئات المنافذ الإعلامية وتم سجن العشرات من نواب المعارضة.
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