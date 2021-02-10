بعد تلقيها لقاح كورونا.. روان بن حسين: شكرًا لقيادة الإمارات

تلقت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، جرعة من لقاح كورونا كوفيد 19، الثلاثاء، وذلك ضمن الخطة الوطنية التي تنفذها وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة للقضاء على الوباء اللعين.

ونشرت روان بن حسين صورة له عبر انستجرام وهي تتلقي اللقاح وعلقت عليها: "اليوم أنا والعاملات اللي عندي في البيت اخذنا أول جرعة من لقاح #كوفيد19 ، وقت الانتظار كان 10 دقايق وكل الطاقم في المركز كانوا ملتزمين بالاجراءات الوقائية، هذا سبب آخر يخلّيني افتخر وافرح واشكر الله اني عايشه في بلد مثل الامارات الحبيب❤️????????شكرًا لقيادة الامارات على اهتمامكم بكل شخص عايش على هذه الارض مواطنًا ومقيمًا".

وتواجه الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، محاكمة في بريطانيا بتهمة مهاجمة زوجها السابق رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف بعد أن رفع دعوى قضائية ضدها متهمها بمطاردته وضربه في يونيو الماضي.

وذكرت العديد من التقارير أن طليق روان بن حسين اتهمها بإلحاق الضرر بقميصه باهظ الثمن.

وردت محامية روان بن حسين: " روان تعيش في دبي، وهي حاليًا هناك مع طفلها الصغير. ومع الوضع الحالي وإغلاق جميع ممرات السفر، قد تكون هناك صعوبة في إدخالها إلى البلاد والمثول للمحاكمة".

وقال المدعي العام سيمون موجان: "ليس هناك ما يمنع المدعى عليها من القدوم من دبي سوى أنها يجب عليها عزل نفسها لمدة 10 أيام، لكنني لست على علم بأي قيود معينة على السفر من لندن إلى دبي".

وحسب آخر المستجدات على القضية فقد منعت روان بن حسين التي نفت تهم المطاردة والاعتداء والإضرار بالممتلكات من الاتصال بطليقها المقريف أو الذهاب إلى منزله.

يذكر أن روان بن حسين أعلنت طلاقها من يوسف المقريف وكشفت عن أسباب صادمة أدت لذلك من بينها أن زوجها كان ذا شخصية سيكوباتية نرجسية وغير مستقر نفسيًا إلى جانب خيانته لها.