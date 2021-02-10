CNN: ترامب غير راضٍ عن أداء محاميه في محاكمة العزل

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان غير راض عن أداء محاميه بروس كاستور خلال جلسة محاكمة العزل الثانية في مجلس الشيوخ.

وقالت الشبكة الأمريكية نقلا عن مصدرين إن ترامب كاد أن يصرخ بينما كان يتحدث كاستور في جلسة المساءلة بمجلس الشيوخ، حيث كان من المفترض أن يتكلم محامي ترامب عن دستورية المحاكمة لرئيس لم يعد في منصبه.

وقدم كاستور ، الذي يمثل ترامب جنبًا إلى جنب مع المحامي ديفيد شوين ، حججا ضعيفة خلال اليوم الأول من جلسات محاكمة الرئيس السابق في مجلس الشيوخ، بل أشاد كاستور بالأداء المتميز لمديري جلسة المساءلة.

وأمضى محامي ترامب وقتا طويلا في مدح أعضاء مجلس الشيوخ خاصة النواب عن ولاية بنسلفانيا، بينما كان عليه أن يجادل بشأن قانونية المحاكمة.

وبحسب المصادر، بدأ كاستور في مرافعته أولا ثم تحدث شوين، إلا أنه حسب المخطط كان من المفترض أن يبدأ الحديث بمرافعة شوين.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لصالح دستورية إجراءات مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث تعد تلك المرة هي الأولى التي تتم فيها مساءلة رئيس أمريكي بعد تركه منصبه.