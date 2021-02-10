الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية غرب بغداد والأنبار

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية أمنية مشتركة واسعة في مناطق غرب بغداد وجزيرة الكرمة وشرق بحيرة الثرثار، حيث شرعت بها قيادات العمليات في بغداد وسامراء والأنبار.

وجاءت هذه العملية لتطهير هذه المناطق من عصابات داعش الارهابية وضبط وإحكام الحدود الفاصلة بين هذه القيادات.

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