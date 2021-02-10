خلال 24 ساعة .. قفزة مروعة فى إصابات ووفيات كورونا بـ البرازيل

جدة - نرمين السيد - ويمثل ذلك ارتفاعًا مروعًا لكلا المؤشرين اليومية بالفيروس التاجى، حيث أظهرت الحصيلة السابقة تسجيل 23 ألفا، و439 إصابة و636 وفاة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية فى إحصائية لها، إنه بتلك الحصيلة يرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بدء الجائحة إلى 9.6 مليون، فيما أودى الفيروس بحياة 233 ألفًا و520 شخصًا إلى الآن.

وتأتى البرازيل كثانى أكبر دولة على مستوى العالى تسجيلا للوفيات بوباء "كوفيد 19" بعد الولايات المتحدة، والثالثة من حيث الإصابات بعد أمريكا والهند.