أمطار ورياح نشطة.. تنبيه هام من الأرصاد السعودية لهذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، بيانًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء.
ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال المركز في تقريره، إن هناك رياحًا سطحية نشطة على مناطق المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الرياض، الشرقية، كما يوجد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتَي جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 44 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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